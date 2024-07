Unicoop Lazio: "Soddisfazione per protocollo con il Comune di Fiumicino"

Grande soddisfazione è stata espressa da entrambi gli attori per la firma di un protocollo tra Unicoop e comune di Fiumicino: lo scopo è quello di intercettare i fondi europei specialmente sulle politiche sociali in modo che diventi possibile sfruttare a pieno titolo le risorse reperite “individuando specifici ambiti di intervento e attivando partenariati pubblico-privati con enti del terzo settore, al fine di realizzare obiettivi di interesse comune”. “Si tratta dell’ennesima dimostrazione di quanto Fiumicino possa essere considerato un comune all’avanguardia nel panorama amministrativo regionale, sempre alla ricerca di soluzioni che consentano collaborazioni trasversali per il bene della comunità”, dichiara Monica Picca assessore alle politiche sociali.

Lo stesso protocollo, firmato dal sindaco Mario Baccini, è un impegno a “collaborare per lo sviluppo di progettualità nel campo delle attività sociali, di sviluppo economico del territorio del Comune di Fiumicino, della transizione ecologica e digitale, dello sviluppo delle imprese, di creazione di occupazione ed inserimento al lavoro ed integrazione sociale”.

Anche l’assessore al bilancio Vincenzo D’Intino esprime profonda soddisfazione: “Si tratta di un’operazione virtuosa perché ci permette di intercettare fondi extra comunali, consentendoci così di non incidere sui fondi comunali”.

Sulla stessa linea il Direttore Generale Unicoop, Lorenzo Stura: “Siamo orgogliosi di cominciare un percorso che è stato dettato nelle sue linee principali all’inizio di questo nuovo mandato da parte dell’Unicoop nazionale, a cui Unicoop Lazio si è resa pronta ad adeguarsi. Un percorso che riguarda la ricerca di collaborazioni con enti territoriali, ultimi destinatari delle risorse comunitarie, nella convinzione che questi percorsi collaborativi siano le migliori soluzioni per l’utilizzo di dette risorse. D’altronde è anche in linea con quello che la Comunità Europea vuole, ovvero valorizzare il partenariato sociale. E’ per noi un onore aver iniziato con una collaborazione prestigiosa come quella con il comune di Fiumicino, il più grande della Regione Lazio dopo Roma per estensione e popolazione. Intendiamo quindi proseguire trovando anche altre collaborazioni con amministrazioni locali della Regione di massimo rilievo. Nella convinzione che questi percorsi collaborativi siano le migliori soluzioni per l’utilizzo di dette risorse. Considerando il fatto che la cooperativa è la struttura primaria nel raggiungere e sviluppare le comunità”.