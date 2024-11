Usa, California: trovato il piccolo Ethan, era stato sottratto alla madre

E' stato trovato dalla Polizia californiana il piccolo Ethan, il bimbo di cui era stata denunciata la scomparsa lo scorso 30 agosto.

Il piccolo era stato portato negli Usa dal padre, Eric Oward Nichols. A denunciare la scomparsa del bambino era stata la madre ed ex compagna di Nichols, Claudia Ciampa, di Piano di Sorrento (Na), che si era appellata anche al Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Ethan era stato sottratto alla madre dall'ex compagno con l'inganno mentre si trovavano in vacanza in Puglia. Il ritrovamento è stato possibile dopo che i poliziotti sono riusciti ad individuare la posizione di Nichols. Ora, il bimbo sarà affidato alle cure della madre.

Il ritrovamento del bimbo è stato accolto positivamente dal legale di Ciampa, Gian Ettore Gassani, presidente dell'Ami (Associazione avvocati matrimonialisti italiani): "Questa vicenda - evidenzia - ha tenuto con il fiato sospeso un'intera nazione. Tuttavia, ho sempre coltivato la certezza che prima o poi ci sarebbe stato un lieto fine in questa storia che ha portato nuovamente all'attenzione un fenomeno terribile che riguarda padri e madri. Il peso specifico delle nostre autorità politiche e diplomatiche è stato ancora una volta decisivo.

Ringrazio anche io, come la signora Ciampa, il ministro Antonio Tajani e il Ministero degli Esteri, degli Interni e della Giustizia, oltre alle autorità diplomatiche negli Stati Uniti, per essere riusciti in un'impresa che sembrava disperata. Le sottrazioni internazionali di minori sono in vertiginoso aumento".

"A mio parere - continua Gassani - data la gravità di questo reato, andrebbero inasprite le pene per creare un deterrente. Ogni anno in Italia vengono sottratti 250 bambini e portati all'estero. Attualmente sono circa 527 i casi ancora da risolvere. Adesso non ci resta che aspettare la signora Ciampa torni nella sua bellissima Piano di Sorrento con il bambino in braccio. Fra pochi giorni partirò anche io alla volta di Los Angeles per risolvere tutte le altre questioni".