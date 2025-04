Usa: Trump mostra la "Gold Card", la carta che permette ai milionari di acquisire la cittadinanza

Il progetto della "Gold Card", annunciato a febbraio e considerato inizialmente una "boutade", ora è diventato realtà: il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, l'ha presentata a bordo dell'Air Force One, durante il tragitto verso la sua casa di Mar-a-Lago, in Florida.

La carta, acquistabile per cinque milioni di dollari, permette di acquisire la residenza permanente negli Usa e, dunque, la cittadinanza statunitense. L'intento del tycoon è quello di attirare capitale negli States, a qualsiasi costo.

Promessa mantenuta, dunque: chi, tra i milionari, vuole avere la cittadinanza americana senza passare per la trafila della Green Card, del permesso di soggiorno, dell'esame da vero cittadino americano e di almeno 10 anni di permanenza negli Usa, può diventare subito cittadino americano, e poco importa se questo provoca il crollo dell'economia o una lesione dello stato di diritto.

"Esiste già una Green Card. Questa è una Gold Card", aveva annunciato il tycoon. "Metteremo un prezzo su quella carta di circa 5 milioni di dollari e questo ti darà i privilegi della Green Card, oltre a essere un percorso verso la cittadinanza. E le persone benestanti entreranno nel nostro paese acquistando questa carta".

"Le persone benestanti entreranno nel nostro Paese acquistando questa carta". Questa carta, già ribattezzata "Trump Card", non solo garantirà gli stessi privilegi riservati a chi possiede la Green Card, ma anche l'esenzione dal pagamento delle tasse negli Usa, in base al reddito estero.

La carta, ovviamente, è d'oro, con inciso il ritratto del volto di Trump, la firma ufficiale del presidente e, sotto, la scritta "The Trump Card". Dopo la presentazione, il Presidente ha spiegato che la messa in vendita avverrà nel corso delle prossime settimane: "Ne potremo vendere milioni", ha assicurato. "Anche a oligarchi russi, forse: conosco alcuni oligarchi russi che sono persone molto simpatiche".

"Questa carta sostituirà il programma di visti EB-5 per investitori immigrati" che ora danno una Green Card a chi vuole investire dagli 800 mila al milione di dollari in una azienda americana, "che consente agli investitori stranieri di immettere denaro in progetti statunitensi che creano posti di lavoro, e quindi richiedere visti per immigrare negli Stati Uniti", ha precisato il Segretario Usa al Commercio, Howard Lutnick.

Dunque, cinque milioni ben spesi, per chi ne ha la possibilità.