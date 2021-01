Vaccino per #Covid-19, De Luca (Campania): "Mio gesto semplicemente simbolico, come Biden e Netanyahu"

"Non manca mai qualcuno in Italia che trova il tempo e la voglia di fare sciacallaggio anche su un gesto che era semplicemente simbolico per dare coraggio, fiducia, soprattutto alle persone anziane, per dimostrare che il vaccino era sicuro. Cosa che ha fatto Biden in America, un atto dimostrativo, Kamala Harris, Netanyahu, presidenti del Consiglio".Così il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in merito alle critiche ricevute per essersi vaccinato domenica 27 dicembre, giorno del Vaccine Day europeo."In Italia - prosegue il Governatore campano - dobbiamo vaccinare 64 milioni di cittadini: una sfida gigantesca, mai vista in Italia e nel mondo"."Abbiamo iniziato la campagna di vaccinazione il 31 dicembre, il 27 è stata una giornata di propaganda. Oggi la Campania è per percentuale di utilizzo di vaccini al 70% insieme con la Toscana, prima regione d'Italia"."Quello che facciamo lo facciamo avendo 15mila dipendenti nella sanità in meno rispetto per esempio al Veneto, che ha un milione di abitanti meno di noi, all'Emilia-Romagna, al Piemonte".