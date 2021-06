Vaglio Basilicata (Pz): investì tifoso Vultur Rionero, condannato a 3 anni e 4 mesi

La condanna è arrivata al termine di un processo con rito abbreviato.

Il Gup del Tribunale di Potenza, Valentina Rossi, ha condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere il tifoso del Melfi che, il 19 gennaio dello scorso anno, nelle vicinanze della stazione di Vaglio Basilicata (Pz) investì con la sua auto - su cui viaggiavano anche altre 2 persone - 4 tifosi della Vultur Rionero, squadra calcistica militante nell'Eccellenza lucana che quel giorno sarebbe dovuta scendere in campo contro il Brienza, uccidendo un 39enne. Un altro tifoso rimase ferito in maniera grave.La difesa dell'uomo aveva avanzato la domanda d'assoluzione, mentre il Procuratore aggiunto di Potenza, Maurizio Cardea, aveva fatto richiesta che fosse condannato a 3 anni e 8 mesi.Durante le indagini, la Polizia aveva tratto in arresto circa 30 tifosi della Vultur, con l'accusa di aver assaltato un corteo di auto di tifosi del Melfi, fra cui quella del condannato, che stavano andando ad assistere al match contro il Tolve.