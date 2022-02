Viaggio all’interno dell’ L’École française de Rome.

“Nonostante le restrizioni sanitarie che pesano ancora sulle nostre attività, l’anno 2021 si è concluso con qualche evento significativo come la partecipazione al fianco dell’Ambasciata di Francia in Italia all’impressionante cantiere di restauro del Palazzo Farnese, l’installazione del laboratorio di archeologia nei locali ristrutturati all’interno della sede di Piazza Navona, e la ripresa dello studio della collezione di antichità dell’École (accompagnata da un progetto di restauro e di mostra)- commenta Brigitte Marin, Direttrice dell’École française de Rome in occasione di un incontro con la stampa - Per il 2022 abbiamo previsto una serie di manifestazioni che testimoniano la presenza dell’École ben oltre il mondo accademico che rappresentano una grande opportunità di arricchire lo scenario culturale a Roma.







In quanto protagonista della ricerca francese all'estero, l'École française de Rome sviluppa reti di cooperazione in tutti i campi della sua attività, dalla formazione alla valorizzazione, dalla ricerca archeologica e storica alle indagini di scienze sociali, dalle risorse documentarie alle pubblicazioni.



La collocazione dell’École a Roma le consente di sviluppare dei rapporti con un gran numero di istituzioni accademiche straniere all'interno dell'Unione degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte. Auspico che l'orizzonte si allarghi nei prossimi mesi- conclude Marin - e che il trattato del Quirinale firmato il 26 novembre 2021 per una cooperazione franco-italiana rafforzata intensifichi ulteriormente le relazioni tra gli ambienti accademici francesi e italiani nelle scienze umane e sociali, e non solo.



Si prospettano grandi progetti, incentrati sulle sfide del digitale e della scienza aperta, sulla cooperazione internazionale e sulle politiche europee di ricerca, nonché sulle molteplici forme di interdisciplinarità".

VISITE DELL’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME APERTE AL PUBBLICO

Le porte di Palazzo Farnese sono state riaperte ai visitatori dalla fine 2021: è possibile prenotare le visite guidate dal sito www.visite-palazzofarnese.it. Nella sede dell’École française de Rome a palazzo Farnese, la visita guidata del venerdì sera proseguirà fino al secondo piano una presentazione della biblioteca dell’EFR e della Loggia ideata dal Vignola sulla facciata posteriore.



Maggiori informazioni sul sito dell’ambasciata di France in Italia:Inoltre, l’École française de Rome ha stipulato una convenzione con la concessionaria dell’Area Archeologica Stadio di Domiziano (MKT121 srl) per offrire al pubblico l’occasione di scoprire l’area archeologica sottostante la sua sede di Piazza Navona 62, studiata e valorizzata tra il 2006 e il 2010, nell’ambito del progetto “Piazza Navona” sulla lunga storia della piazza. Maggiori informazioni

L’ÉCOLE FRANÇAISE E IL LEGAME CULTURALE CON ROMA

La vocazione universale della città di Roma, capitale del mondo romano antico, poi del Cristianesimo, le permette di accogliere dei ricercatori che lavorano su ogni regione del mondo. Questa ricchezza spiega anche la presenza di altri istituti di archeologia, di storia e di storia dell’arte a Roma, riuniti all’interno dell’Unione Internazionale (35 istituti che rappresentano 27 diversi paesi).



A Roma, sin dalla sua creazione, l’École condivide Palazzo Farnese con l’Ambasciata di Francia in Italia. L’EFR mette a disposizione dei ricercatori di ogni paese le sue fonti documentarie, in particolare la biblioteca specializzata con un patrimonio librario di oltre 211.000 volumi, ubicata al secondo piano di Palazzo Farnese. Sono circa 24 000 ingressi all’anno. Pubblica ogni anno più di una ventina di volumi in questi settori di studio e una rivista a cadenza semestrale, i Mélanges.



Una parte dei volumi della collezione è disponibile gratuitamente online sui portali Persée e OpenEdition. Dal 1975, l’EFR possiede anche un palazzo sito in Piazza Navona e, dove si trova il suo laboratorio archeologico. In questa sede, hanno luogo incontri, presentazioni, conferenze pubbliche