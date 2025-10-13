Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 01:53
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Vicenza: si spaccia per falso cieco per più di 50 anni, denunciato
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Vicenza: si spaccia per falso cieco per più di 50 anni, denunciato

L'uomo ha percepito indebitamente più di un milione di euro.

(Prima Pagina News)
Lunedì 13 Ottobre 2025
Vicenza - 13 ott 2025 (Prima Pagina News)

L'uomo ha percepito indebitamente più di un milione di euro.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno concluso una complessa attività d’indagine nel settore della spesa pubblica che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza di un falso invalido per truffa ai danni dello Stato, avendo percepito indebitamente, per più di cinquant’anni, indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo superiore al milione di euro.

L’operazione, che trae origine dall’incrocio dei dati dei beneficiari di prestazioni assistenziali erogate da INPS e INAIL con le risultanze dei database in uso al Corpo, ha visto i militari della Compagnia di Arzignano impegnati per oltre due mesi in una meticolosa attività di osservazione, controllo e pedinamento di un settantenne dell’area Arzignanese, titolare sin dal 1972 di rendite e indennità di accompagnamento per cecità assoluta.

Il soggetto è stato ripreso mentre compiva senza l’ausilio di altre persone e con estrema disinvoltura una serie di azioni quotidiane e mansioni, tra le quali anche l’attività di giardinaggio con l'utilizzo di attrezzi pericolosi quali forbici da potatura e tagliasiepi. Il settantenne, inoltre, era solito recarsi al mercato comunale per acquistare in totale autonomia dei prodotti ortofrutticoli, accuratamente visionati e selezionati tra quelli presenti sul bancone, pagando in contanti con denaro scelto dal proprio borsello.

Sulla base del granitico quadro probatorio prodotto dalle fiamme gialle arzignanesi, consolidato dalle risultanze della perizia eseguita da uno specialista, l’Autorità Giudiziaria berica ha rinviato a giudizio il falso cieco per il reato di truffa ai danni dello Stato.

I finanzieri hanno pertanto informato gli enti competenti ai fini dell’interruzione con effetto immediato dell'erogazione di tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali e notiziato la Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto per i conseguenti profili di responsabilità erariale.

L’attività si è conclusa con l’esecuzione di una verifica fiscale che ha consentito di sottoporre a tassazione oltre 200 mila euro di proventi illeciti pari alle rendite indebitamente percepite dal settantenne nell’ultimo quinquennio, periodo per il quale risulta ancora possibile procedere all’accertamento. Per tali somme, è stata proposta l’applicazione delle previste misure patrimoniali.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

falso cieco
PPN
Prima Pagina News
Vicenza
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.