Volontario monzese premiato alla Giornata delle Guardie Ecologiche Volontarie

Un premio per il numero di ore dedicate nel 2024 al lavoro volontario svolto nell’ambito del monitoraggio ambientale e della sensibilizzazione della cittadinanza: è quello ottenuto dalla GEV di Monza Franco Roberto Sironi nell’ambito della Giornata delle Guardie Ecologiche Volontarie, celebrata domenica 5 ottobre a Lodi alla presenza del Sindaco di Lodi Andrea Furegato e dell’Assessore al Territorio e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi.

Si tratta di un appuntamento ormai consolidato nel calendario civico, dedicato alla valorizzazione dell’impegno quotidiano delle GEV nella tutela del patrimonio ambientale e nella promozione della cultura ecologica. All’edizione del 2025, hanno partecipato circa 50 Comuni, a riconferma della dimensione regionale dell’appuntamento.

Un premio all’impegno e alla dedizione. Entrato nelle GEV nel 2018, Franco Roberto Sironi ha svolto nel 2024 un totale di 1428 ore di attività volontaria, dimostrando massima dedizione e costante impegno nel favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, la biodiversità e il territorio.

“Le Guardie Ecologiche Volontarie – sottolinea l’Assessore alla Sicurezza e alle Guardie Ecologiche Volontarie Ambrogio Moccia - svolgono un ruolo di primaria importanza a presidio del ricchissimo patrimonio ambientale di Monza e del suo Parco. È anche grazie all’impegno dei volontari che è possibile garantire il rispetto delle regole a tutela del verde pubblico in città e sensibilizzare i cittadini affinché tutti ne comprendano l’importanza e il delicato equilibrio”.