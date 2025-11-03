Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:18
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Wwf: "In manovra non c'è nulla per costruire economia di transizione"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Wwf: "In manovra non c'è nulla per costruire economia di transizione"

"Il provvedimento continua quasi ad ignorare la crisi climatica e ambientale e taglia fondi per la protezione del territorio e della natura".

(Prima Pagina News)
Lunedì 03 Novembre 2025
Roma - 03 nov 2025 (Prima Pagina News)

"Il provvedimento continua quasi ad ignorare la crisi climatica e ambientale e taglia fondi per la protezione del territorio e della natura".

"Come Wwf siamo convinti che sia necessaria l'inversione di rotta per costruire un'economia della transizione, della sicurezza climatica e della tutela della biodiversità. Inversione che purtroppo, dobbiamo dirlo, non troviamo in questa manovra che, al contrario, continua quasi ad ignorare la crisi climatica e ambientale e taglia fondi per la protezione del territorio e della natura.

La spesa stanziata per gli interventi relativi alla cultura, l'ambiente, la qualità della vita assorbe ancora solo lo 0,8% del totale. Pur consapevoli delle difficoltà nazionali e internazionali in cui ci si muove, riscontriamo nella manovra una carenza di contenuti e di orientamento in materia di tutela della biodiversità e scelte energetiche o climatiche".

E' quanto ha detto Dante Caserta, responsabile affari legali e istituzionali di WWF Italia, in audizione davanti alla Commissione Bilancio del Senato, sulla manovra.

"La manovra - ha evidenziato - non sostiene l'innovazione industriale verde, definanzia il trasporto pubblico locale, non offre prospettive concrete per accompagnare il sistema paese verso la decarbonizzazione e non affronta neanche le questioni sociali legate alla transizione. Si tratta di misure di breve respiro, alcune delle quali sono peraltro obbligate. Sarebbe anche il caso di rendere questa misura ormai strutturale e progressiva, prevedendo maggiori agevolazioni per i redditi più bassi e la possibilità di gestione del credito, tenendo conto di quelle categorie sociali per le quali il 50% di agevolazioni continua a essere insufficiente".

"Si tagliano le risorse per la tutela del territorio per l'energia pulita, per la sicurezza climatica, mentre si continuano a sostenere fonti fossili, opere costose e impattanti come il ponte sullo stretto di Messina", ha concluso Caserta.

Tra le proposte avanzate dal Wwf figurano un fondo per il ripristino della natura, un fondo per eliminare i combustibili fossili e detrazioni energetiche progressive, oltre al sostegno a donne in gravidanza e ai bambini.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

manovra
PPN
Prima Pagina News
Wwf
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it