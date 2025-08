Zes, Meloni: "Sta dando risultati straordinari, vogliamo allargarla alle regioni in transizione"

“La Zes è uno strumento che sta dando straordinari risultati ma noi vogliamo allargare questa zona alle regioni qualificate come regioni in transizione: questo vale per le Marche e per l’Umbria, la Zes è uno strumento molto efficace per allargare investimenti, per avere vantaggi fiscali”. E' quanto ha detto la premier, Giorgia Meloni, ad Ancona per la presentazione degli interventi del governo per lo sviluppo delle Marche.

“Questo ci permette di completare il disegno avviato lo scorso anno”, ha continuato la premier, “secondo le stime Ambrosetti il giro di affari diretto, indiretto e indotto generato da investimenti in ambito Zes è di 26,7 miliardi, ogni euro che si investe sulla Zes ne produce 1,6 in più con 35 mila nuovi posti di lavoro generati finora”.

"Abbiamo scelto di dare a questo territorio una opportunità in più: il Consiglio dei ministri di oggi approverà la norma che consente di allargare la zona economica speciale anche alla Regione Marche e alla Regione Umbria", ha detto Meloni.

La premier è stata accolta all'auditorium Tamburi dal governatore Francesco Acquaroli. Presente anche il vicepremier Antonio Tajani, mentre Matteo Salvini si è videocollegato: "Il centrodestra vincerà nelle Marche non per l'inchiesta di cui ci interessa men che zero" ma perché "in cinque anni abbiamo cambiato le Marche", ha detto il titolare del Mit, per poi annunciare che domani alle 12.30 ci sarà l'approvazione del progetto definitivo per l'inizio dei lavori del ponte sullo Stretto di Messina.