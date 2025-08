Cinema: Amedeo Letizia lascia la Presidenza della Pmi. Qualityfilm entra in Ita.C.A.

Dopo un percorso ricco di iniziative e impegno istituzionale, Amedeo Letizia lascia la Presidenza della PMI, carica che ha ricoperto con passione, spirito di servizio e attenzione al mondo dei produttori indipendenti.

Parallelamente, la società da lui fondata, QualityFilm, entra ufficialmente a far parte dell’associazione Ita.C.A. segnando una nuova fase di crescita e sviluppo, in linea con le visioni culturali e produttive sostenute dal Ministero della Cultura.

Negli ultimi anni, QualityFilm si è distinta per contenuti di forte impatto culturale, in particolare: “I colori della tempesta”, film che racconta la straordinaria figura di Pasquale Rotondi, il sovrintendente che salvò centinaia di opere d’arte durante la Seconda Guerra Mondiale; “Caffeina del mondo”, il primo documentario dedicato al Futurismo, che ha segnato l’esordio alla regia di Giordano Bruno Guerri e Massimo Spano.

Attualmente, QualityFilm è impegnata nella produzione di un film internazionale, in collaborazione con Tramp LTD e 17 Producciones, con riprese tra il Cile e la Sicilia.

L’ingresso in Ita.C.A. rappresenta un’evoluzione naturale nel percorso della società, con l’obiettivo di rafforzare la produzione di contenuti innovativi, di respiro internazionale e in linea con i valori culturali e artistici che da sempre ne contraddistinguono il lavoro.

Il presidente di Ita.C.A. Salvatore Scarico dichiara: "L’ingresso di Amedeo Letizia e di QualityFilm in Ita.C.A. rappresenta un importante segnale di crescita e consolidamento per la nostra associazione.

Amedeo, con la sua esperienza, il suo impegno e il prezioso lavoro svolto in questi anni al servizio del comparto dei produttori indipendenti, porta con sé un contributo di valore sia sul piano istituzionale che su quello creativo.

La presenza di QualityFilm, realtà che si è distinta per la qualità delle sue produzioni culturali e per l’apertura a progetti internazionali, rafforza ulteriormente il nostro obiettivo: tutelare e promuovere il cinema indipendente italiano in tutte le sue forme, sostenendo un modello di produzione libero, innovativo e competitivo anche sui mercati globali.

L’ingresso di professionisti di questo livello è per noi motivo di orgoglio e testimonia il percorso di aggregazione che Ita.C.A. sta portando avanti con coerenza e determinazione".