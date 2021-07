#Covid-19, Agenas: nuovo aumento dei posti letto negli ospedali, +1%

Le terapie intensive restano al 2%.

I posti letto occupati nei reparti Covid degli ospedali sono nuovamente in aumento. Stando ai dati diffusi oggi dall'Agenas, aggiornati a ieri, si è registrato un aumento dell'1% nei reparti di area medica, occupati per il 3%, mentre i posti occupati nelle terapie intensive restano al 2%.Ad avere il maggior numero di posti letto occupati sono gli ospedali di Sicilia e Sardegna, dove la media dei posti occupati in terapia intensiva è al 5%, maggiore rispetto a quella nazionale, che è al 2%.Per quanto riguarda, invece, i posti letto nei reparti di area medica, in Sardegna sono occupati per il 3%, in Sicilia per il 7%. I ricoveri in area medica, inoltre, superano la media del 3% anche in Calabria (6%), Basilicata (4%) e Campania (5%).