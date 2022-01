Covid-19, Agenas: posti letto terapie intensive stabili al 18%, in calo in 8 regioni

I posti letto delle terapie intensive occupati da pazienti positivi al Covid-19 hanno una media nazionale stabile al 18%, ma è in calo in 8 regioni. E' quanto emerge dai dati dell'Agenas relativi al 12 febbraio.Nello specifico, i posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva risultano in calo in Basilicata (1%), Campania (11%), Liguria (18%), Trento (30%), Piemonte (23%), Sardegna (13%), Sicilia (20%), Valle d'Aosta (13%).Il tasso di occupazione è stabile in Calabria (20%), Emilia Romagna (17%), Lazio (21%), Lombardia (17%), Bolzano (17%), Molise (5%), Puglia (10%), Umbria (16%) e Veneto (20%).Sei regioni, invece, hanno i posti letto occupati per oltre il 20% da pazienti positivi: si tratta di Friuli, Marche, Toscana, Trento, Piemonte e Lazio.A livello giornaliero, infine, si registra un aumento del tasso di occupazione in Abruzzo (19%), Friuli (23%), Marche (23%) e Toscana (22%).