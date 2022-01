Covid-19, Calabria, Occhiuto: chiesto a governo lockdown selettivo per no vax

"Sono contrario a ogni restrizione di libertà per i vaccinati. Abbiamo chiesto agli italiani e ai calabresi di vaccinarsi, e chi sceglie la scienza non può pagare per i comportamenti altrui. Non vaccinarsi è una libera scelta, che giudico irresponsabile. Ho chiesto al governo la possibilità di fare un lockdown selettivo per i No vax".Così, ai microfoni di Radio24, il Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto."I non vaccinati stiano a casa", prosegue."Ho dichiarato la 'zona rossa' solo a Platì, un comune che ha meno del 30% di vaccinati. Qualche settimana fa sono andato in questa cittadina reggina, ho fatto aprire un centro vaccinale ed ho detto agli abitanti: vaccinatevi o vi metto in 'zona rossa'. Il primo giorno si sono vaccinati in 40, il secondo in 20, poi sempre meno. E adesso sono in 'zona rossa', e resteranno a casa. Non possiamo correre rischi a causa di una minoranza: i non vaccinati stiano a casa".