#Covid-19, Lombardia: zero decessi in 24 ore, nessun contagio in 4 Province

Registrati 100 nuovi contagi su 31.940 tamponi, positività allo 0,3%.

Mercoledì 07 Luglio 2021

Milano - 07 lug 2021 (Prima Pagina News) Registrati 100 nuovi contagi su 31.940 tamponi, positività allo 0,3%.

Non sono stati riscontrati decessi per Covid-19, in Lombardia, nel corso delle ultime 24 ore.



