Covid-19, Marche: record di contagi, 1.707 nelle ultime 24 ore

Le Marche registrano un nuovo record in termini di contagi da Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 1.707 nuovi casi, in netto aumento rispetto ai 1.098 registrati ieri, e il tasso di positività passa da 365,79 a 423,80 casi ogni 100mila abitanti.E' risultato positivo il 18,6% dei 9.165 tamponi analizzati nel percorso screening, su un totale di 13.438 tamponi. A questi, si aggiungono i tamponi antigenici del percorso screening.560 casi sono stati riscontrati nell'Anconetano, 416 nel Fermano, 198 in Provincia di Pesaro e Urbino, 191 nel Maceratese, 181 nell'Ascolano e 160 contagi fuori regione. Ad essere maggiormente colpita è la fascia d'età compresa tra i 25 e i 44 anni, con 581 contagi, seguono la fascia 45-59 anni (351), 0-18 anni (303, di cui 105 nella fascia 14-18 anni e 98 nella fascia 6-10 anni) e 19-24 anni (217).307 persone sono positive con sintomi, 594 sono risultate positive a seguito di contatto domestico, 384 sono contatti stretti di persone positive, 21 sono contatti sociali, 11 sono risultate positive a seguito di contatti in ambiente lavorativo, 1 a seguito di contatto in ambito assistenziale, 2 risultati da screening sanitario, 14 sono casi fuori regione. Per alti 373 positivi sono in fase di svolgimento ulteriori indagini epidemiologiche."Di questo passo vedo inevitabile il rischio della zona arancione", ha detto, al termine del Consiglio Regionale, il Governatore Francesco Acquaroli."Aumentando di 6-7 numeri giornalieri l'area medica e di 1-2 unità la terapia intensiva", pur tenendo conto del fatto che "i numeri non sono tantissimi" in confronto ai contagiati, "è pur vero che il cumulo delle quotidianità porta a raggiungere le percentuali stabilite con il decreto", ha aggiunto."Qualche settimana fa parlando del Super Green pass, avevo detto che se poteva essere un incentivo alla vaccinazione non sarebbe servito per fermare il contagio. Purtroppo il numero dei contagi è elevatissimo", anche se "per fortuna" al ciò "non corrisponde un numero elevatissimo di ricoveri ospedalieri, però è chiaro che aumentando la base dei contagi, una percentuale minima finisce o in area medica, o più raramente in terapia intensiva. Occorre - ha concluso il Governatore - comprendere come gestire questa fase".