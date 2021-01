Covid-19 nel Lazio, Ciacciarelli (Lega): "La Asl di Frosinone nega il vaccino agli operatori sanitari liberi professionisti"

"Il calendario delle vaccinazioni non rispetta tutti gli operatori che lavorano nel settore sanità. Nonostante la convocazione via sms del CUP regionale, ad oggi la asl di Frosinone non effettua il vaccino agli operatori sanitari che lavorano come liberi professionisti, poiché dà priorità a chi è dipendente della Asl o di strutture accreditate e convenzionate. TNPEE, Logopedisti, fisioterapisti, igienisti dentali e tanti altri, quindi, non sono stati accettati per fare la vaccinazione in maniera prioritaria, come se fossero camici di serie B rispetto agli altri. Non è possibile. Si tratta di liberi professionisti che si trovano costantemente a contatto con i pazienti e pertanto sono sottoposti ad un notevole rischio contagio. Nonostante ciò quotidianamente scendono in trincea dando un contributo importante a tutta la collettività. Sono eroi come gli altri, perché vengono penalizzati? Non è giusto! Devono assolutamente avere la precedenza, al pari dei dipendenti della ASL nell’accesso al vaccino".Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)