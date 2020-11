Covid-19: Regioni alpine chiedono apertura stazioni sciistiche per ospiti alberghi e seconde case

Le Regioni alpine (Province Autonome di Trento e Bolzano, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Valle d'Aosta) hanno avanzato al governo la proposta di poter tenere aperte le stazione sciistiche per il periodo di Natale e Capodanno e renderle fruibili per gli ospiti delle seconde case e degli hotel, in modo da non incorrere in un tracollo del turismo invernale.Secondo le stesse Regioni, "il pendolarismo può essere un problema e creare assembramenti"."Creiamo le condizioni per partire dopo Capodanno. Servono ristori per il settore" ha detto, in merito, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.