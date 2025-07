Breaking news infrastrutture - Aeroporti: Gianfranco Battisti in arrivo alla guida della GESAP di Palermo

L’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” di Palermo si prepara a vivere un’importante fase di rilancio strategico. Secondo fonti autorevoli, Gianfranco Battisti, ex Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, è in pole position per assumere il ruolo di Amministratore Delegato della GESAP, la società di gestione dello scalo. Una scelta che conferma la volontà delle istituzioni locali di imprimere una svolta decisa nella governance aeroportuale, puntando su un manager dal profilo internazionale e con una comprovata esperienza nei settori delle infrastrutture, della mobilità sostenibile e del turismo.

Durante il suo mandato al vertice del Gruppo FS Italiane (2018-2021), Battisti ha ottenuto risultati storici: record economici e industriali, una profonda riorganizzazione interna, investimenti per oltre 20 miliardi di euro, importanti innovazioni digitali e l’emissione del primo green bond ferroviario da 1,3 miliardi di euro. Ha inoltre guidato l'espansione del gruppo in oltre 60 Paesi e fronteggiato con efficienza l’emergenza sanitaria da Covid-19, dimostrando capacità di gestione e leadership in contesti di forte pressione.

Oggi membro del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e docente alla Luiss Business School, Battisti è considerato uno dei massimi esperti italiani in materia di infrastrutture e sostenibilità. Il suo impegno nel settore turistico – già Presidente nazionale di Federturismo Confindustria – lo rende inoltre un profilo ideale per valorizzare la vocazione turistica del territorio siciliano.

L’eventuale arrivo di Battisti alla GESAP si inserisce in un momento cruciale per l’aeroporto di Palermo, che ambisce a rafforzare la propria connettività internazionale, migliorare le infrastrutture, accelerare la transizione ecologica e diventare sempre più un hub attrattivo per il turismo e gli investimenti.

Con una visione integrata e sistemica, Battisti potrebbe imprimere un’accelerazione decisiva al processo di modernizzazione dello scalo. La sua leadership potrebbe contribuire a trasformare l’aeroporto in una vera porta strategica del Mediterraneo, in grado di connettere la Sicilia occidentale con le principali capitali europee e i nuovi mercati emergenti.

L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime settimane, ma le aspettative sono già alte. La nomina di Gianfranco Battisti rappresenterebbe una svolta significativa per la GESAP e un’opportunità concreta per l’intero sistema aeroportuale siciliano. In un contesto in cui la mobilità sostenibile, l’efficienza operativa e l’internazionalizzazione sono leve fondamentali per la competitività, Palermo si prepara a volare alto con un timoniere d’eccezione.