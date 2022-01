Covid-19, Sicilia, Musumeci: ok ad attraversamento Stretto Messina per chi è senza Green Pass

Tutti i passeggeri diretti verso la Penisola, anche quelli che non hanno il Green Pass, possono attraversare lo Stretto di Messina con i traghetti. E' quanto ha stabilito il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in un'ordinanza firmata oggi.Il provvedimento resterà in vigore fino al termine dello stato di emergenza, e riguarda anche gli abitanti delle isole siciliane minori.