Covid-19, Sicilia, Musumeci: "Perchè gli abitanti delle piccole isole devono aspettare a vaccinarsi?"

"Gli abitanti delle piccole isole in Sicilia vivono condizioni particolari, perché devono aspettare luglio o agosto per vaccinarsi? A Lampedusa sbarcano centinaia di migranti su un’isola di 7mila abitanti, non si capisce perché dobbiamo costringere quella popolazione ad aspettare, quando può essere messa al sicuro in tempi rapidi". Così, ai microfoni di Sky Tg 24, Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana."Noi chiediamo solo di poter verificare su scala nazionale dove sia possibile intervenire per mettere al sicuro chi può essere messo al sicuro", prosegue.