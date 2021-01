Covid-19: somministrati in Italia 718.797 vaccini

Sono 718.797 i vaccini ad oggi somministrati in Italia, pari al 72,3% delle dosi acquistate.E' quanto emerge dal report stilato dal Commissario Straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri.445.421 vaccini sono stati somministrati a donne, 273.376 a uomini.Gli operatori in ambito sanitario e sociosanitario che hanno ricevuto le dosi sono 569.554. 49.155, invece, sono i vaccini somministrati agli anziani nelle Rsa.Le Regioni in cui sono stati somministrati più vaccini sono l'Umbria, con il 102,3% (perchè un flacone conteneva 6 dosi invece di 5), seguita dalla Valle d'Aosta con il 99,9% e il Veneto con il 96,6%, mentre la Provincia Autonoma di Bolzano è all'ultimo posto, con il 25,9% di vaccini somministrati.