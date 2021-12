Covid-19, Speranza: rafforzeremo controlli al confine Friuli-Slovenia

"L'incidenza del Covid in Italia sale a 146 casi ogni 100 mila abitanti, in base ai dati aggiornati. Sono comunque numeri più bassi di altri Paesi Ue, tra cui quelli confinanti". Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il Question Time alla Camera dei Deputati.Come provvedimento per arginare il contagio, ha proseguito il Ministro, "rafforzeremo i controlli al confine tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia".Per quanto riguarda, invece, la campagna vaccinale, "a ieri, le terze dosi di vaccino somministrate sono 315.290, con un importante balzo in avanti. Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono l'84,58%".