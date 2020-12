Covid-19: Speranza rinnova restrizioni per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte

L'Abruzzo resterà in fascia rossa, mentre per la Lombardia, la Basilicata, la Calabria e il Piemonte si conferma la fascia arancione.E' quanto stabilisce una nuova ordinanza che sarà firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, basata sui dati emersi dalla Cabina di regia odierna sul coronavirus.Con la nuova ordinanza, dal 6 dicembre, "si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte", mentre la Campania, la Valle d'Aosta, la Toscana e la Provincia Autonoma di Bolzano entreranno in fascia arancione e "le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla".Dal 13 dicembre, infine, anche il Piemonte passerà in fascia gialla.