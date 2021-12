Covid-19, Veneto: record di contagi, 7.403 in 24 ore

E' record di contagi da Covid-19 in Veneto: la Regione, nelle ultime 24 ore, ha registrato 7.403 nuovi casi, il numero più alto mai registrato dall'inizio dell'emergenza.Complessivamente, i casi finora registrati in Veneto sono 617.653. Nei giorni scorsi era stata registrata una flessione dei contagi, per via del minor numero di tamponi eseguiti nei giorni festivi: durante la scorsa settimana, infatti, sono stati riscontrati poco più di 2.000 contagi giornalieri.