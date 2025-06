Giornata del Cacao: l'appello di Mani Tese per la Costa d'Avorio

Il prossimo 7 luglio si celebrerà la Giornata Mondiale del Cacao, materia prima di cui l'Europa è lo snodo centrale nel commercio e nella trasformazione, dominando la produzione mondiale del cioccolato.

L'Italia è la seconda nazione manifatturiera in termini di prodotti finiti. In più, lo scorso anno il prezzo di questa commodity ha registrato un aumento del 170%, con le quotazioni che hanno superato i 12mila euro per tonnellata.

Per l'occasione, l'ong Mani Tese lancia un appello per la Costa d'Avorio, dal 2023 oggetto di un focus specifico e su cui sta avviando alcuni interventi.

Dalla fine degli anni Settanta, infatti, il Paese dell'Africa occidentale si è affermato come primo produttore di cacao al mondo, con un volume d'affari che, oggi, è pari al 45% di quello globale. Il primato è stato mantenuto fino a quando, tra il 2022 e il 2024, ha registrato una perdita di produzione pari al -30%, con conseguenze sulla popolazione locale e squilibri sul mercato mondiale.

“Quando per la prima volta nel 2023 abbiamo visitato alcune piantagioni di cacao in Costa d’Avorio abbiamo toccato con mano il fatto che molte famiglie sia ivoriane sia migrate da Paesi vicini dipendono dalla coltivazione del cacao – ha spiegato, in una nota, Giuseppe Stanganello, presidente di Mani Tese – Abbiamo scoperto inoltre che molte delle persone incontrate lavoravano da sempre nella coltivazione del cacao ma non avevano mai assaggiato il cioccolato”.

Cominciano ad essere sempre più diffusi, infatti, gli esempi di sistemi rigenerativi che abbattono l’impatto degli agenti patogeni, aumentando la produttività per ettaro e migliorando le remunerazioni per i coltivatori, rendendo la coltivazione del cacao nuovamente sostenibile.

“Il nostro obiettivo è accompagnare un processo di cambiamento nelle modalità di produzione rendendole più sostenibili e resilienti con le tecniche dell’agroecologia e dell’agroforestazione – ha concluso Stanganello – per valorizzare il ruolo nella filiera di produttrici e produttori, riconoscendo loro un giusto compenso. Infine vogliamo sostenere la trasformazione locale del cacao e promuovere il consumo locale del cioccolato, che ha proprietà nutrizionali importanti per arricchire la dieta, in particolare di donne in gravidanza e allattamento e di bambini”.