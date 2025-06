Musica: grande successo per il tour di Zucchero "Sugar" Fornaciari

Si è concluso con grande successo sabato 28 giugno allo Stadio Euganeo di Padova il tour negli stadi italiani e al Circo Massimo di Roma “Overdose D'Amore” di Zucchero “Sugar” Fornaciari.

Durante le sei “sere d’estate” Zucchero ha divertito ed emozionato il pubblico con il suo straordinario ed energico show tutto suonato dal vivo.

Con lui sul palco la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals). Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale delle date dell’“Overdose D’Amore”. Frecciarossa è treno ufficiale del tour in Italia di Zucchero.

A settembre Zucchero torna sul palco che più di ogni altro lo ha celebrato nella sua carriera, quello dell’Arena di Verona. 9 nuovi impedibili show nell’anfiteatro veronese: 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 e 28 settembre. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.

Zucchero continua a collezionare record su record all’Arena di Verona, consolidando un legame unico con uno dei palcoscenici più ambiti al mondo. Con oltre 600 mila spettatori arrivati da ogni angolo del pianeta per i suoi 54 show tenuti ad oggi nella prestigiosa cornice veneta, è stato il primo artista a esibirsi per 22 serate in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e detiene il primato di artista con 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022).

A settembre questo rapporto speciale si rafforza ulteriormente con nuove date imperdibili (prodotte da Friends & Partners), in cui ogni serata sarà un viaggio nella musica, nell’anima e nella passione di un artista senza eguali.

Inoltre, è disponibile in fisico e in digitale “Spirito DiVino 30th Anniversary”, edizione speciale dell’album “Spirito DiVino” in occasione dei 30 anni dalla sua pubblicazione. Per celebrare questo importante anniversario, il disco è disponibile in digitale, in vinile crystal doppio LP e in doppio CD formato digipack con l’album originale e un secondo disco con i brani in inglese e in spagnolo.

Inoltre, l’album è disponibile in uno speciale Box Deluxe numerato a tiratura limitata, che contiene il doppio LP e il doppio CD, un vinile 7” con 2 remix inediti di “X Colpa Di Chi?” (disponibili anche in digitale), un book fotografico esclusivo di 16 pagine in formato 30x30 cm e un set di sottobicchieri personalizzati.

Pubblicato nel 1995, “Spirito DiVino” segnò il grande ritorno discografico di Zucchero dopo 3 anni dal disco di inediti “Miserere”. L’album conquistò immediatamente il pubblico italiano e straniero grazie alla sua miscela unica di blues, soul e melodia italiana. Al suo interno sono contenuti i celebri brani “X colpa di chi?”, “Il volo” e “Così celeste”, che ancora oggi sono rimasti impressi nella memoria collettiva e che fanno emozionare i fan durante i suoi concerti dal vivo.