Covid-19, Veneto, Zaia: "A parità di forniture di vaccini, faremo solo richiami"

Per quanto riguarda AstraZeneca, esiste "una grande preoccupazione e le difficoltà ci sono. Noi dobbiamo avere stabilità di fornitura e la stabilità passa attraverso l’attendibilità del vaccino. Dobbiamo rimetterci alle scelte tecniche degli scienziati" dell'Ema e dell'Aifa.Lo ha detto il Governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa alla sede regionale della Protezione Civile, a Marghera (Ve)."Mai - ha proseguito Zaia - è stata fatta una riunione per decidere a chi fare il vaccino. Vorrà dire che dovremo utilizzare Pfizer e Moderna" pure "per i richiami. A parità di forniture, faremo solo richiami. Questa è una tragedia".