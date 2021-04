Covid-19, Veneto, Zaia: "Se aperture sono per tutti allora il freno a mano sarà un po’ tirato"

RT @eziomauro: Coronavirus nel mondo, Usa chiedono sospensione del vaccino Johnson&Johnson https://t.co/TOhoPQTcR9 via @repubblica

Ale e Franz in 'Fuori tema' su Rai 2. "Lo show della nostra maturità" https://t.co/D13bLZj2en

Spese elettorali non dichiarate, chiesto il processo per l'ex governatore Enrico Rossi https://t.co/khEBzVGEPv

RT @giusmo1: Covid, il crollo dei contagi a Piacenza finisce sotto al microscopio: ipotesi immunità di gregge https://t.co/IOS7koYmCv via @…

Covid, la variante inglese è più contagiosa, ma non più letale https://t.co/CWnkJLmeYd

Boccia (Pd): "Riapriamo tutto dopo le vaccinazioni degli over 60. Curcio ha ragione, Figliuolo si raccordi di più c… https://t.co/cbZRSJcKty

Viaggiare nel corpo umano è (quasi) possibile. Ecco come https://t.co/LumSDN0TdM

#Roma - Via Cristoforo Colombo - Traffico rallentato causa #incidente presso prossimità Via del Risaro in direzione Ostia (alt km 16)