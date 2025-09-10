"DAAM Formazione accreditata dalla Regione Lazio: nuovi servizi per il lavoro e opportunità per cittadini e imprese"

DAAM Formazione ha ottenuto un importante riconoscimento diventando ente accreditato Regione Lazio per i Servizi per il Lavoro. Questo traguardo consente all’organizzazione di rafforzare il proprio ruolo a sostegno di cittadini, giovani, disoccupati e imprese che desiderano crescere e innovarsi.

Grazie all’accreditamento, DAAM Formazione può operare come vero e proprio punto di riferimento nell’ambito delle politiche attive, offrendo strumenti concreti per favorire l’orientamento professionale e l’inserimento lavorativo. I servizi messi a disposizione comprendono:

percorsi di orientamento personalizzato per chi cerca lavoro o vuole valorizzare le proprie competenze,

matching tra domanda e offerta , con l’obiettivo di mettere in contatto aziende e candidati,

attivazione e gestione di tirocini extracurriculari come ponte verso l’occupazione stabile,

supporto alle imprese che desiderano selezionare e formare nuove risorse,

accompagnamento di persone e aziende nelle misure previste dalle politiche attive per il lavoro.

L’ottenimento di questo accreditamento rappresenta non solo un riconoscimento istituzionale, ma anche una conferma della qualità e della professionalità di DAAM Formazione, che oggi si posiziona come agenzia per il lavoro in grado di unire formazione, occupazione e crescita economica del territorio.