"DAAM Formazione accreditata dalla Regione Lazio: nuovi servizi per il lavoro e opportunità per cittadini e imprese"
Mercoledì 10 Settembre 2025
Roma - 10 set 2025 (Prima Pagina News)

"Con l’accreditamento ai Servizi per il Lavoro della Regione Lazio, DAAM Formazione amplia la sua offerta con percorsi di orientamento, tirocini e opportunità concrete di inserimento lavorativo per cittadini e imprese."

DAAM Formazione ha ottenuto un importante riconoscimento diventando ente accreditato Regione Lazio per i Servizi per il Lavoro. Questo traguardo consente all’organizzazione di rafforzare il proprio ruolo a sostegno di cittadini, giovani, disoccupati e imprese che desiderano crescere e innovarsi.

Grazie all’accreditamento, DAAM Formazione può operare come vero e proprio punto di riferimento nell’ambito delle politiche attive, offrendo strumenti concreti per favorire l’orientamento professionale e l’inserimento lavorativo. I servizi messi a disposizione comprendono:

  • percorsi di orientamento personalizzato per chi cerca lavoro o vuole valorizzare le proprie competenze,

  • matching tra domanda e offerta, con l’obiettivo di mettere in contatto aziende e candidati,

  • attivazione e gestione di tirocini extracurriculari come ponte verso l’occupazione stabile,

  • supporto alle imprese che desiderano selezionare e formare nuove risorse,

  • accompagnamento di persone e aziende nelle misure previste dalle politiche attive per il lavoro.

L’ottenimento di questo accreditamento rappresenta non solo un riconoscimento istituzionale, ma anche una conferma della qualità e della professionalità di DAAM Formazione, che oggi si posiziona come agenzia per il lavoro in grado di unire formazione, occupazione e crescita economica del territorio.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Agenzia per il Lavoro
Daam formazione
ente accreditato Regione Lazio
inserimento lavorativo
orientamento professionale
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

