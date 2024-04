"Economia circolare e consumi sostenibili": a Roma presentazione dei risultati dell'indagine

Domani alle ore 10, presso la Sala Conferenze del Museo Ninfeo a Roma (Piazza Vittorio Emanuele II, 78), si terrà la presentazione dei risultati dell’indagine campionaria “Economia circolare e consumi sostenibili: comportamenti delle famiglie, criticità ed efficacia della risposta pubblica”, condotta dall’istituto Eures per conto di Adoc-Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Udicon-Unione per la Difesa dei Consumatori e Unione Nazionale Consumatori (Unc) nell’ambito dell’attività finanziata dal Mimit D.M. 6/5/2022 art. 5.Intervengono: Fabio Piacenti, Eures; Anna Rea, presidente Adoc; Tiziana Toto, responsabile Politiche dei Consumatori di Cittadinanzattiva; Michele Carrus, presidente Federconsumatori; Martina Donini, presidente Udicon; Massimiliano Dona, presidente Unc.