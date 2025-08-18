Hai dimenticato la password? Clicca qui
Acquista questo articolo
Italia Solare: superati i 2 milioni di impianti fotovoltaici
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Italia Solare: superati i 2 milioni di impianti fotovoltaici

Oltre 40 gw di potenza installata.

(Prima Pagina News)
Lunedì 18 Agosto 2025
Roma - 18 ago 2025 (Prima Pagina News)

Oltre 40 gw di potenza installata.

L’Italia ha superato la soglia dei 2 milioni di impianti fotovoltaici connessi alla rete, confermando il fotovoltaico come una colonna portante del sistema elettrico nazionale. Una crescita continua, alimentata dalla diffusione degli impianti residenziali, industriali e utility scale, creando una crescente consapevolezza sui benefici dell’autoconsumo e della necessità di inserire nel mix energetico nazionale l’energia generata da fotovoltaico per abbassare i prezzi delle bollette.

Secondo i dati elaborati da Italia Solare su base Gaudì – Terna, nei primi sette mesi del 2025 sono stati connessi 132.276 nuovi impianti fotovoltaici, per una relativa potenza di 3.354 MW. Il totale cumulato ha così raggiunto i 2.011.056 milioni di impianti connessi al 30 luglio 2025, con una potenza installata che ha superato a 40 GW (40.430 MW).

“Abbiamo superato un traguardo simbolico: due milioni di impianti significano milioni di famiglie, imprese e amministrazioni che hanno scelto una fonte pulita, affidabile e autonoma. Oggi il fotovoltaico non è più un’opzione marginale, è parte integrante della nostra infrastruttura energetica”, commenta Paolo Rocco Viscontini, presidente di ITALIA SOLARE.

“È il momento di accelerare sui meccanismi che sostengono l’autoconsumo e l’integrazione con gli accumuli, superando la lentezza burocratica e legislativa che ancora rallenta lo sviluppo di un sistema energetico basato su tecnologie pulite che possono assicurare al nostro paese prezzi dell’energia contenuti e stabili nel tempo”.

Un cambiamento strutturale

Negli ultimi tre anni, il fotovoltaico è entrato stabilmente nel mix energetico delle famiglie italiane: solo tra il 2020 e il 2024, le connessioni residenziali mensili sono passate da una media di 22 MW nel 2020 a 140 MW nel 2024 e un picco di 188 MW nel 2023, trainate dal Superbonus. Nei primi sei mesi del 2025 si sono attestate su una media di 88 MW/mese, 4 volte la potenza connessa mensilmente prima dell’entrata in scena del Superbonus, segno di una domanda che resta solida anche in assenza di incentivi straordinari. I driver di tale domanda sono principalmente due: la discesa dei prezzi delle tecnologie, non solo di quella fotovoltaica ma anche e soprattutto delle tecnologie di accumulo elettrochimico, e la diffusione della consapevolezza della convenienza economica del fotovoltaico.

Nella fascia <20 kW, ovvero quella relativa al settore domestico, sono stati installati 106.562 impianti per 686 MW complessivi. Il segmento 20 kW – 1 MW, che comprende il commerciale e industriale, ha registrato 804 MW installati. Il comparto degli impianti utility scale, ovvero quelli di taglia superiore a 1 MW, si osserva una crescita del 12% su base annua: nei primi sei mesi del 2025 sono stati connessi 307 impianti, per una potenza totale di 1.319 MW.

La top 5 delle regioni più solarizzate d’Italia

La Lombardia guida la classifica delle regioni più solarizzate d’Italia con 326.586 impianti fotovoltaici connessi alla rete, seguita da Veneto (274.699 impianti), Emilia-Romagna (198.003 impianti), Lazio (141210 impianti), Sicilia (136.511 impianti) e Piemonte (134.729 impianti). La distribuzione geografica del fotovoltaico è quindi tendenzialmente concentrata nelle regioni più popolate d’Italia, anche se il mercato è sempre più diffuso e le installazioni stanno crescendo in tutte le regioni di Italia.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

fotovoltaico
Italia Solare
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

