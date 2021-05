+++++ Elezioni Siria, Russia: "Occidente vuole destabilizzare governo di Assad nostro alleato" +++++

Il Pil mondiale a -10% se non si fermano emissioni e riscaldamento https://t.co/9bYPH6pz6r

#Roma: Galleria Giovanni XIII, riapertura causa #incidente risolto in direzione Stadio Olimpico https://t.co/zXKlnShygY

Afghanistan, il piano B degli Usa passa per nuove basi nella regione https://t.co/dqh7J9tPow

Da Amalfi a Portofino, dalle Eolie alla Sardegna. Com'è bello noleggiare una barca. E usarla come un b&b https://t.co/tcrJvCsqrB

3 ore fa

@fabiofo95557799

RT @antoniodesant21: Per #Gualtieri servono partner industriali nelle partecipate di #romacapitale. Di fatto afferma già di non essere in g…