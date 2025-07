"Grande Mostra Impressionista a Mesagne: oltre 5.000 visitatori in un mese e sconto speciale con i biglietti dei concerti"

Mesagne: boom di visitatori per la mostra “Negli anni dell’Impressionismo” – sconto speciale per chi partecipa ai concerti estivi

Ha superato le 5.000 presenze in appena un mese la mostra-evento “Negli anni dell’Impressionismo, da Monet a Boldini. Artisti in cerca di libertà”, ospitata nelle suggestive sale del Castello Normanno-Svevo di Mesagne. L'esposizione, a cura della professoressa Isabella Valente dell’Università Federico II di Napoli, è una delle attrazioni culturali più apprezzate dell’estate pugliese 2025.

Il traguardo è stato raggiunto sabato 26 luglio, a un mese dall'inaugurazione. Un risultato che testimonia un trend positivo, in netta crescita rispetto alla precedente edizione della Grande Mostra. A comunicarlo è Pierangelo Argentieri, presidente di Micexperience e promotore del progetto Puglia Walking Art, realizzato in collaborazione con Regione Puglia e Comune di Mesagne.

Oltre al valore artistico dell’evento, l’organizzazione ha puntato anche su sinergie culturali: domani, lunedì 28 luglio, il Castello ospiterà i visitatori del concerto dei Negrita, parte del cartellone dello “Stupor Mundi Festival”. E non è finita: seguiranno due importanti appuntamenti musicali con Simone Cristicchi il 7 agosto ed Edoardo Bennato l’8 agosto.

Mostra e concerti: sconto speciale per chi partecipa

Per rafforzare il legame tra arte visiva e musica, l’organizzazione ha lanciato una promozione speciale: chi presenterà al botteghino il biglietto di uno dei tre concerti (Negrita, Cristicchi o Bennato) potrà accedere alla mostra con un biglietto ridotto a 10 euro.

L’iniziativa è patrocinata da Federalberghi, Aeroporti di Puglia e Camera di Commercio di Brindisi-Taranto. Numerosi anche i partner privati che supportano l’evento, tra cui D’Agostino Costruzioni Generali Spa, Groupama Assicurazioni (che ha attivato un concorso a premi per i visitatori), Omega Centro Diagnostico, HDL Srl, Green Thesis Group, e Fer.Metal Sud. Supporto tecnico garantito da ETRA, Habitat Azzarito e Spreach Outdoor Concept. Per biglietteria e audioguide collaborano Vivaticket ed Ears Srl.

Orari e informazioni utili

La mostra sarà visitabile fino al 26 novembre 2025, con i seguenti orari:

Lunedì : 17.00 – 22.00

Martedì - Venerdì : 9.00 – 13.00 e 17.00 – 22.00

Sabato e Domenica: 9.00 – 13.00 e 17.00 – 23.00

Un'occasione imperdibile per ammirare i capolavori dell’Impressionismo europeo, in un contesto che unisce storia, bellezza e innovazione. Un viaggio nella libertà espressiva di artisti come Monet, Degas, Renoir, Boldini e molti altri, ora valorizzato anche grazie al dialogo tra arte e intelligenza artificiale, di cui si prevede a breve un approfondimento dedicato.