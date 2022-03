La Rai per la Giornata Mondiale sull'Autismo con una programmazione speciale

Anche la Rai celebra la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo. Viale Mazzini propone un palinsesto che prevede approfondimenti, servizi e spazi informativi in tv, in radio e sul web.La programmazione si aprirà venerdì 1 aprile su Rai 3 alle 10:40 con "Elisir", che farà un approfondimento sulla malattia. Quindi, 15.30, la terza rete Rai manderà in onda "Tener a mente", documentario di Gino Fabbri incentrato sulla vita di 5 ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico. Il documentario sarà trasmesso in replica su Rai Scuola alle ore 22:20.Alle 21.20, Rai Tre trasmetterà il film "The Specials - fuori dal comune", che narra la storia di due ragazzi, il musulmano Malik e l'ebreo Bruno, entrambi dediti all'aiuto di persone autistiche.La staffetta continuerà su Rai2, che in terza serata (e in replica domenica alle 9:15). trasmetterà "O anche no". Altri approfondimenti sono in programma sabato 2 aprile su Rai1, a "Unomattina" (ore 08:30) e "Dedicato" (ore 14:00).La programmazione coinvolgerà anche le sedi delle Testate Giornalistiche Regionali (Tgr): quella di Pescara seguirà le iniziative in programma in Abruzzo, coinvolgendo esperti del settore, mentre la redazione italiana del Friuli-Venezia Giulia e quella di Bari racconteranno le storie di chi assiste in prima persona familiari affetti da autismo.Rai News 24, invece, manderà in onda servizi di approfondimento sociale.Sempre sabato, alle 14:20, Rai Movie trasmetterà in prima visione "Tutto ciò che voglio", film incentrato sulla storia di una ragazza autistica in cerca di un lavoro a Hollywood come sceneggiatrice.Su Rai YoYo, invece, andrà in onda alle 18:30 "Lo specchio di Lorenzo", special animato in cui l'autismo e l'amicizia sono protagonisti.A mezzanotte, Rai Storia trasmetterà una puntata di "Il giorno e la Storia" dedicata all'istituzione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo. Il programma andrà in onda in replica alle 8.30, alle 11.30, alle 14.00 e alle 20.10. Alle 22:45, invece, andrà in onda "Life, Animated", documentario incentrato su autismo e famiglia.Domenica 3 aprile, alle 19:50, all'interno di "Domenica con", Ivan Cotroneo propone"Un silenzio particolare".Sabato 2 aprile, inoltre, Rai Scuola trasmetterà i documentari di approfondimento "Nautilus, i protagonisti della scienza - Lo spettro dell'Autismo" (ore 12:30) e "Memex doc - Autismo, identikit di una sindrome" (ore 21:00). Il portale Rai Scuola, invece, propone approfondimenti con storie di chi vive l'autismo e opinioni di medici, educatori ed esperti.Anche Radio Rai, Media Partner della Run for Autism, una gara podistica di 10 km in programma domenica 3 aprile a Roma, partecipa alla programmazione: sono previsti approfondimenti a "Formato famiglia", "Zona Cesarini", "Che giorno è" e "Mary pop live" (Radio1), a "Piazza Verdi" (Radio3) e su Rai Radio Tutta Italiana.Per quanto riguarda il settore Digital, su RaiPlay sarà pubblicato, in prima visione, "Copperman", film che narra la storia di un uomo, Anselmo, che pur essendo un adulto ha la mente di un bambino. Sulla piattaforma, inoltre, saranno messi in evidenza i film "Tutto il mio folle amore", di Gabriele Salvatores, "Quanto basta", di Francesco Falaschi, e la serie animata di David McGrath "Pablo". All'interno della sezione Learning sarà pubblicata una playlist, dal titolo "In un mondo silenzioso".La Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo troverà spazio anche su Televideo, alla pagina 413.Infine, da domenica 27 marzo a domenica 3 aprile, sarà mandato in onda sulle tre reti Rai, lo spot istituzionale della Fondazione Italiana per l'Autismo (Fia), per raccogliere fondi da destinare alla ricerca e al sostegno dei soggetti autistici e delle loro famiglie.