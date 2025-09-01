Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:31
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
"Lazio, la Bellezza del Talento" chiude al Circeo tra eccellenze, creatività e bellezza
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
"Lazio, la Bellezza del Talento" chiude al Circeo tra eccellenze, creatività e bellezza

Tra i momenti clou, la finale regionale di Miss Lazio 2025, vinta da Valentina Beraldo.

(Prima Pagina News)
Lunedì 01 Settembre 2025
Roma - 01 set 2025 (Prima Pagina News)

Tra i momenti clou, la finale regionale di Miss Lazio 2025, vinta da Valentina Beraldo.

Si è conclusa con grande partecipazione la terza edizione di “Lazio, la Bellezza del Talento”, la manifestazione promossa dalla Regione Lazio, ideata dall’assessore Giuseppe Schiboni e curata da Lazio Innova nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021–2027, che ha saputo ancora una volta coniugare bellezza, talento, innovazione e alta formazione in una vetrina di eccellenze del territorio. 

Un percorso che ha coinvolto il Lazio da nord a sud: da Trevignano Romano a Zagarolo, passando per Tor Bella Monaca, fino al gran finale a San Felice Circeo (28, 29 e 30 agosto), con spettacolo, creatività e istituzioni. 

Tra i momenti clou, la finale regionale di Miss Lazio 2025, vinta da Valentina Beraldo, che guiderà la squadra laziale alle prefinali nazionali di Miss Italia. Sul palco anche la moda, con la sfilata degli studenti dell’ITS Academy Sistema Moda Lazio e con le creazioni originali realizzate dagli allievi della Maiani Accademia Moda, protagonisti di tutte le sei serate della manifestazione. 

Grande attenzione è stata dedicata anche al mondo dell’arte e dello spettacolo, con le intense performance di giovani diplomati dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini: Carolina Sisto, Mariachiara Basso, Lorenzo Lepore, Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale hanno portato in scena monologhi, musica e poesia che hanno emozionato il pubblico. 

Nel corso della serata finale, l’assessore regionale Giuseppe Schiboni ha premiato sul palco i rappresentanti delle sei realtà formative d’eccellenza che hanno partecipato al progetto: 

•              Maiani Accademia Moda;
•              ITS Academy Sistema Moda Lazio;
•              Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté;
•              Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini;
•              ITS Academy Lazio Digital;
•              ITS Turismo Academy Roma.

“Lazio, la Bellezza del Talento è un progetto che unisce radici e innovazione, creatività e formazione, bellezza e talento. Un modello di promozione culturale e professionale che ha dimostrato come la valorizzazione delle eccellenze locali possa diventare una vera leva di crescita sociale e occupazionale. Mi complimento con gli organizzatori per questa straordinaria terza edizione, che ha coinvolto territori, scuole e artisti in un unico grande racconto condiviso”, ha dichiarato Giuseppe Schiboni, assessore a Formazione, Scuola, Lavoro, Merito e Urbanistica della Regione Lazio. 

La serata conclusiva ha visto la partecipazione di numerosi ospiti d’eccezione: Ofelia Passaponti, Arianna David, Tania Zamparo, Martina Sambucini e Lavinia Abate, cinque Miss Italia che hanno fatto la storia del concorso; la velina di Striscia la Notizia Nausica Marasca, Miss Molise 2024; l’attore Massimiliano Buzzanca e numerosi rappresentanti del mondo della cultura, della moda e dello spettacolo. 

A condurre la serata è stata Margherita Praticò, storica voce del concorso per il Lazio, mentre la regia e direzione artistica dell’intero progetto è stata affidata a Mario Gori, che ha curato l’impianto creativo e narrativo di tutte le tappe.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

“Lazio, la Bellezza del Talento”
PPN
Prima Pagina News
San Felice Circeo
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.