'Ndrangheta: estradato in Italia Francesco Pelle, autore della "strage di Natale"

Era latitante dal 2019.

E' stato estradato in Italia Francesco Pelle, noto come Ciccio Pakistan, boss 'ndranghetista che ha commesso la "strage di Natale" del 2006 - cui fece seguito quella di Duisburg del 2007 -, condannato all'ergastolo per l'omicidio aggravato di Maria Strangio.Pelle aveva fatto perdere le sue tracce nel giugno 2019: si era reso latitante prima che la Corte di Cassazione confermasse la condanna in via definitiva, ed era stato inserito nel programma speciale di ricerca del Ministero dell'Interno.Arrestato a Lisbona, in Portogallo, il 29 marzo scorso, Pelle è tornato in Italia grazie ai servizi di cooperazione internazionale messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, assistiti dai tecnici del progetto I-Can, rete internazionale contro la 'Ndrangheta.