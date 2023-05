“Premio Fair Play Fiamme Gialle 2023”: a Castelporziano X edizione del torneo “Junior Club Sports Cup”

Oggi a Castelporziano, presso la sede del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, una rappresentativa del Liceo Scientifico “Louis Pasteur” di Roma, è stata ospite delle Fiamme Gialle per ritirare il “Premio Fair Play Fiamme Gialle 2023”, riconoscimento istituito nell’ambito del torneo di calcio “Junior Club Sports Cup”, organizzato dalla Wellness Town in collaborazione con il Corriere dello Sport.Quest’anno, alla ripresa dopo tre anni di stop per la pandemia, il torneo, giunto alla X edizione e riservato agli studenti degli Istituti di tutta la Regione Lazio, si è arricchito con l’inserimento, accanto al calcio a 11, del padel.I 18 studenti del Liceo, accompagnati da tre professori, sono stati ospiti del Centro Sportivo per l'intera giornata dove hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza particolare, un’autentica full immersion nel mondo Fiamme Gialle, nel corso della quale hanno potuto assistere a dimostrazioni di varie discipline e cimentarsi in alcune di esse tra cui atletica, judo e tiro a segno con il simulatore, trascorrendo ore intense e piacevoli, con attività che potessero stimolare la loro curiosità e il loro interesse di giovani sportivi.A fine mattinata tutti a pranzo, con gli studenti che hanno condiviso la tavola con alcuni atleti delle Fiamme Gialle, tra i quali Alessia Trost e Simone Forte (atletica leggera) Edwidge Gwend (judo) e Ilenia Marconi (tiro a segno), in un’atmosfera simpatica ed amichevole.Nel pomeriggio, alla presenza del Comandante del Centro Sportivo, Gen.B. Antonio Marco Appella, del Presidente di Wellness Town e organizzatore del Torneo, Dott. Mario Casali, e degli atleti gialloverdi, si è svolta la cerimonia di consegna del “Premio Fair Play Fiamme Gialle 2023”, un premio che trova origine dall’attenzione che le Fiamme Gialle da sempre riservano al mondo della scuola, e in particolare alla sua componente etico-sportiva. Infatti, anche in questa occasione, non è stata premiata la squadra più forte agonisticamente e atleticamente, ma quella che si è comportata meglio in campo e fuori per tutta la durata del torneo, secondo i principi ispiratori del “rispetto delle regole e dell’avversario”, valori fondanti dello sport.A ricevere il premio, in rappresentanza dell’istituto, la Professoressa Giovanna Necci, mentre particolare riconoscimento è stato consegnato anche al capitano della squadra, Lorenzo Chiucchiuini.Con questa iniziativa le Fiamme Gialle proseguono il loro impegno nello sport non solo quale fucina di risultati tecnici, ma soprattutto come contenitore straordinario di valori sociali, in questo caso attraverso un messaggio preciso rivolto ai giovani presenti, relativo a come il comportarsi “bene” possa e debba diventare premiante nello sport e nella vita.