+++ Ucraina – Russia, Cremlino: “Non abbiamo mai partecipato a guerra nel Donbass” +++

Lo spostamento delle nostre Forze Armate, sul territorio russo, non è una minaccia per nessuna nazione e tantomeno per l' Ucraina. Siamo in allerta però per le manovre militari della Nato ai confini dei territori governati da Mosca.Lo dichiara il portavoce del Cremlino, sottolineando inoltre che le truppe di Vladimir Putin non hanno mai partecipato alla guerra nel Donbass e in Crimea, né mai lo faranno, poiché si tratta di “un conflitto interno”.Nessun paese del mondo – aggiunge poi Dmitrj Peskov – desidera che le ostilità si riaccendano nell’ area a causa delle continue provocazioni di Kiev.