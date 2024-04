25 aprile, Anpi: a Roma celebrazione con il padre di Ilaria Salis, si parlerà di pace

Il papà di Ilaria Salis, Roberto, sarà sul palco delle celebrazioni per il 25 aprile, a Roma. E' quanto annuncia, in una nota, la Presidente di Anpi Roma, Marina Pierlorenzi.

“Si avvicina il 25 aprile, e anche quest’anno, come sempre, un grande corteo attraverserà i luoghi simbolo della Resistenza romana per arrivare a Porta San Paolo dove si alterneranno sul palco giovani, donne e uomini del mondo del lavoro, dello studio, del volontariato, in un collegamento ideale e forte con le partigiane e i partigiani, le associazioni della Resistenza.

Un corteo e un palco che parleranno di Pace. Parola poco usata in questo periodo storico caratterizzato da una cinquantina di conflitti ad alta intensità, e una miriade di altri a media e bassa intensità, sparsi ovunque nel mondo. La guerra mondiale a pezzi di cui parla da anni Papa Bergoglio.

‘Cessate il fuoco, ovunque’ non è quindi solo uno slogan ma l’esatta rappresentazione dell’articolo 11 della Costituzione: l’Italia ripudia la guerra. Costituzione ignorata, devastata, da un governo che intende cambiarla, snaturarla, attraverso riforme quali quelle del “premierato” e dell’autonomia differenziata, e con mille atti quotidiani, leggi, decreti che impoveriscono i diritti di uguaglianza, libertà di pensiero e di manifestazione", scrive.

In più, “in Europa si vota per l’aumento delle risorse destinate agli armamenti, e la maggioranza nel parlamento italiano è d’accordo, in un’escalation terribile di rovine e di morte. Un’Europa in cui un governo illiberale tiene in carcere ed espone in catene una giovane donna senza che ancora le sia stato notificato il capo di imputazione, e il cui papà Roberto Salis, - annuncia Pierlorenzi - sarà con noi sul palco di Porta San Paolo”.

“Anche questo 25 Aprile, come ogni anno, saremo in corteo a Milano per testimoniare i valori dell’antifascismo e della democrazia e per ricordare e onorare partigiani e Alleati, che hanno combattuto e si sono sacrificati per la difesa di questi valori”, fa sapere la Brigata Ebraica in una nota, rendendo noto che lo slogan scelto è ‘Ora e sempre democrazia si difende’.

“Il nostro sarà uno spezzone colorato e festoso, internazionale e inter-religioso, aperto a tante comunità e associazioni che vogliono marciare insieme a noi. Saremo tanti e sarà ancora una volta una festa per la Liberazione e per la democrazia conquistata nel 1945. Rispettiamo il parere di chi deciderà di non partecipare al corteo per via delle contestazioni, ma noi ci saremo con orgoglio per ricordare la Brigata ebraica, onorata della medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza”, continua.

“Per questo – si legge ancora nella nota – invitiamo tutti i cittadini e gli esponenti di partito che lo ritengono a scendere in piazza con noi dietro allo striscione che aprirà il nostro spezzone che recita ‘Ora e sempre la democrazia si difende’. L’appuntamento è all’angolo tra Corso Venezia e via Serbelloni alle 14 dove ci aspetteranno i baschi blu dei nostri amici City Angels. Hanno già garantito la partecipazione, tra gli altri, esponenti della comunità iraniana, Sinistra per Israele, l’associazione Ponte Atlantico, oltre che diversi esponenti politici”.