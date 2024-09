5 consigli particolarmente utili in tema di cybersecurity

Attraverso la navigazione su internet, possiamo accedere a informazioni utili di vario genere e utilizzare dispositivi come PC, tablet e smartphone per svolgere attività divertenti e ludiche, ad esempio giocare a giochi online come burraco, blackjack o roulette. Tuttavia, è importante essere consapevoli che sia il mondo virtuale che quello reale presentano potenziali pericoli che possono influenzare negativamente l'esperienza individuale. È fondamentale adottare precauzioni e conoscere le possibili minacce per proteggersi e navigare in modo sicuro.

Proprio per questo, una corretta educazione alla sicurezza sul web è altamente fondamentale, visto che abbiamo comunque gli strumenti più utili per combattere tentativi vari di phishing, frodi o furti di dati e informazioni. Proprio in relazione a questo, ecco 5 consigli che possono rivelarsi molto importanti da seguire in ambito di cybersecurity.

Utilizza l’autenticazione a due o più fattori

Uno dei primi consigli che possono essere dati è quello di utilizzare l’MFA per le proprie password. Questo tipo di strumento, infatti, abilita un secondo livello di verifica per poter accedere a un determinato account personale. Di conseguenza, dopo un primo accesso (o un tentativo di accesso su un altro dispositivo) verrà inviato un codice via telefono o la richiesta di impronte digitali, per fare degli esempi. Così facendo si riduce drasticamente la chance che un estraneo possa accedere ai propri account e, di conseguenza, ai propri dati personali.

Aggiorna costantemente i software

Di solito, i criminali informatici e gli hacker cercano di sfruttare le falle presenti all’interno dei software per ottenere ciò che vogliono. La cosa più semplice e utile, in questo caso, è riuscire a mantenere i software delle varie applicazioni sempre aggiornati. Così facendo, sistemi operativi, browser e anti-virus non rappresenteranno un boomerang per l’utente.

Stai attento ai tentativi di phishing

Il phishing è una delle pratiche più frequenti per quanto concerne i tentativi di truffa di dati, soldi e informazioni varie. Questo perché tali tentativi stanno diventando sempre più realistici e attinenti alla realtà, talvolta vengono anche personalizzati al fine di mettere al muro una vittima specifica. Di conseguenza, bisogna evitare di cliccare su link potenzialmente sospetti e verificare sempre da chi arrivano i messaggi, sia per i privati che per le aziende.

Non fidarti mai del tutto della tecnologia

Questo consiglio potrebbe essere un controsenso ma, in realtà, è ottimo per mantenere alta l’attenzione. Non bisogna infatti mai fidarsi a prescindere di utenti o dispositivi se non si ha la certezza di conoscere effettivamente il proprietario di essi o se non si riesce a risalire alla loro natura e alla loro posizione. Avere un approccio attento in tal senso consente di ridurre al minimo il rischio di attacchi interni o esterni ai propri software o a una rete aziendale, per esempio.

Effettua backup regolari

Nonostante le migliori precauzioni da prendere, è comunque possibile che degli attacchi possano riuscire. La tecnologia infatti ha fornito col tempo anche agli hacker nuove possibilità di ottenere dati. Proprio per questo, è decisamente importante effettuare backup regolari dei dati più importante e magari conservarli o in un hard disk esterno, oppure in un’area che sia sicura e crittografa, la quale poi consentirà al singolo utente di ripristinare le informazioni eventualmente rubate senza per questo dover finire sotto ricatto.

Questi sono solo alcuni dei consigli più utili per contrastare gli attacchi in rete e, in generale, per migliorare la propria consapevolezza sulla sicurezza nel mondo del web. Ovviamente, al di là di tali consigli, bisogna sempre stare attenti anche ai siti che visitiamo e, in generale, mantenere un atteggiamento discreto su internet per non avere il rischio di incorrere in potenziali guai.