7 ottobre, Papa Leone XIV: "Bisogna ridurre l'odio e tornare al dialogo"

Bisogna ridurre l'odio e tornare al dialogo, mentre l'aumento dell'antisemitismo sta destando preoccupazione. Così, ai giornalisti, Papa Leone XIV, a Castel Gandolfo, prima del suo rientro a Roma.

Ricordando l'attacco di Hamas contro Israele, avvenuto il 7 ottobre 2023, il Pontefice ha detto: “Sono stati due anni molto dolorosi, due anni fa con questo atto terroristico ha provocato oltre mille e duecento persone che sono morte. Bisogna pensare molto a quanto odio esiste nel mondo e cominciare con noi stessi con la domanda: ‘perchè esiste e cosa possiamo fare noi'”.

“Poi in due anni si parla che 67mila palestinesi sono stati uccisi. E’ veramente una cosa che fa pensare su quanta violenza e di quanto male è capace l’uomo. Bisogna ridurre l’odio e tornare alla capacità di dialogare e cercare soluzioni di pace”, ha continuato Papa Prevost, aggiungendo che “certo i gruppi che causano il terrorismo non si possono accettare e bisogna sempre rifiutare questo stile di odio nel mondo” così come “l’esistenza e l’aumento degli atti di antisemitismo” che “sono preoccupanti. Bisogna sempre rilanciare il rispetto e la dignità di tutte le persone. Questo è il messaggio della Chiesa, voi sapete che come Chiesa abbiamo invitato tutti a pregare per la pace e cercheremo anche le diverse forme per proporre il dialogo”, ha ricordato.

In merito alle accuse di "equidistanza" lanciate dall'Ambasciata israeliana dopo l'intervista rilasciata ieri dal Segretario di Stato, Card. Pietro Parolin, il Santo Padre ha detto che “il cardinale Parolin ha espresso molto bene quella che è l’opinione della Santa Sede”.