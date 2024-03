8 marzo: Todis e Fipav Lazio doneranno una rete alla Green Volley

Si terrà venerdì 8 marzo , in occasione della Giornata Internazionale della donna, presso la “Green Sport Arena” in Via Giannantonio Selva, 100, a Roma, la consegna della rete di pallavolo su cui campeggia l’ hashtag #NoallaViolenzasulleDonne, donata da Todis (insegna italiana di proprietà di Iges Srl - società controllata dalla cooperativa Pac2000A Conad) e FIPAV Lazio alle atlete e agli atleti della Green Volley, società sportiva affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo, che partecipa ai campionati maschili e femminili regionali con ben 47 squadre.Per la consegna si è scelta la data dell’8 marzo, giornata dedicata al ricordo e alla riflessione sulle conquiste sociali ed economiche del genere femminile. All’evento saranno presenti Massimo Lucentini, Direttore Generale Todis e il Presidente Fipav Lazio Andrea Burlandi.“Ringrazio Todis che ha voluto, per il secondo anno consecutivo, essere al nostro fianco in questa iniziativa, nata per stigmatizzare, anche in ambito sportivo la violenza di genere, rinforzando un messaggio che la Fipav Lazio ha sempre rilanciato con forza all’interno dei palazzetti e delle palestre”, ha dichiarato Andrea Burlandi, Presidente Fipav Lazio.La Fipav Lazio, infatti, investe risorse e propone iniziative volte a prevenire la violenza contro le donne e le ragazze, cercando soprattutto di sensibilizzare i 30.000 atleti della regione, ma anche tecnici, dirigenti e arbitri per generare una presa di coscienza e una rivoluzione culturale che possa accendere i riflettori sul sempre più drammatico problema.Fra le tante iniziative proposte, il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Fipav organizza una specifica campagna, invitando tutti, protagonisti, sul campo e sugli spalti, a mostrare, in qualunque modo e in qualunque forma, il colore rosso, significativo simbolo di condanna della violenza di genere.“Un grazie ancora una volta a Fipav Lazio che anche quest’anno ci permette di divulgare, in una ricorrenza così speciale, che celebra le numerose lotte sociali e politiche che le donne hanno dovuto affrontare, il nostro messaggio di vicinanza verso le nostre impiegate e collaboratrici che si impegnano ogni giorno nel rendere la nostra realtà un unicum sul mercato italiano”, ha dichiarato Massimo Lucentini, Direttore Generale Todis.Sin dalla nascita Todis adotta una politica estremamente inclusiva, credendo nel valore insostituibile delle donne e promuovendo iniziative per la loro salute e tutela nei suoi oltre 300 punti vendita, distribuiti in tutto il Centro Sud Italia.