Per la prima volta la Corsa del Ricordo approda a Grosseto e sarà notturna

Questa mattina, nella prestigiosa sala Consiliare del Comune di Grosseto, è stata presentata la prima edizione della Corsa del Ricordo di Grosseto, manifestazione che, grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale della città maremmana, approda per la prima volta in Toscana. La manifestazione nata a Roma nel 2014 per ricordare, attraverso lo sport, la tragedia delle foibe e l’esodo delle popolazioni italiane da Fiume, dall’Istria e dalla Dalmazia, è oggi un evento nazionale che tocca tutta la penisola.

Nel 2025 sono ben undici le città italiane che hanno voluto organizzarla sul proprio territorio, veicolando in maniera sempre più vigorosa il messaggio culturale per la quale è nata. Una crescita esponenziale e naturale alla quale Grosseto, che ha già ospitato con successo tre edizioni della Staffetta della Famiglia altro evento organizzato da Asi, ha aderito con grande entusiasmo.

La gara organizzata da Asi in collaborazione con ANVD, si svolgerà venerdì 20 giugno, e rappresenterà un’ altra grande novità perché, perché si svolgerà in notturna attraversando il centro storico con partenza e arrivo in Piazza Duomo. Lo start alle 20.30. Gli atleti toccheranno i luoghi più iconici della città, via Saffi, Via Ginori, Via Montebello, Via Goldoni, Corso Carducci con il suggestivo passaggio sulle mura medicee. 9,50 km per la gara competitiva ma, per permettere a tutti di partecipare, è previsto anche un percorso di 5,00 km aperto ai non agonisti. La gara competitiva si svolgerà con quattro giri partenza e arrivo in Piazza Duomo alle ore 21,00. La gara non competitiva sarà di 5 km e si svolgerà su un percorso differenziato con partenza successiva alla gara competitiva. A curare l’organizzazione tecnica a fianco di ASI, la Team Marathon Bike di Maurizio Ciolfi, che sul territorio organizza da anni con successo eventi podistici come la “Staffetta di Canapone” e la “Su e giù per le mura”.

La conferenza ha è stata aperta da Fabrizio Rossi, Deputato della Repubblica e Assessore allo Sport del Comune Di Grosseto che ha fatto gli onori di casa in rappresentanza del Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ” La Corsa del Ricordo-ha detto Fabrizio Rossi- che quest'anno Grosseto ha l'onore di ospitare per la prima volta in una suggestiva edizione in notturna, rappresenta un'occasione di grande valore civile oltre che sportivo. Unire il podismo alla memoria storica significa riaffermare, attraverso lo sport, l'importanza di ricordare il dramma vissuto dalle popolazioni Giuliano-Dalmate, costrette all'esilio e colpite dalla tragedia delle foibe. Un capitolo della nostra storia che non può e non deve essere dimenticato”.

Lo stesso Sindaco Vivarelli ha voluto inviare un messaggio agli organizzatori.

“Questa manifestazione-sono parole del Sindaco- organizzata da Asi in collaborazione con ANVGD che ringrazio, rappresenta un importante momento di riflessione e di commemorazione. La nostra città, che ha già ospitato con successo altre manifestazioni sportive e culturali, è pronta a dare il benvenuto ai partecipanti e a far vivere loro un'esperienza unica e indimenticabile. La Corsa del Ricordo sarà un'occasione per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza, e per promuovere i valori di solidarietà e di rispetto per la storia. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo evento e auguro a tutti i partecipanti una buona corsa nella nostra città”.

Presente alla presentazione anche l’assessore all’ Ambiente Erika Vanelli: “Grosseto è particolarmente lieta di ospitare un evento dai contenuti così importanti dal punto di vista storico e culturale. Siamo certi che la Corsa del Ricordo diventi un appuntamento tradizionale per la nostra città e che venerdì vivremo un momento di grande aggregazione e di sport”.

In rappresentanza di ANVGD Francesca Carpenetti che è stata la prima promotrice della Corsa del Ricordo, sollecitando ASI a portare l’evento a Grosseto.

“Siamo convinti che la Corsa del Ricordo costituisca un momento di grande riflessione per chi, come la mia famiglia, abbia vissuto in prima persona la tragedia dell’esodo e il dolore per gli eccidi nelle foibe. Lo sport è un veicolo di grande forza mediatica ed ospitare questo evento nella nostra città ci riempie d’orgoglio e soddisfazione “.

In rappresentanza di Asi ha preso la parola Sandro Giorgi, organizzatore della manifestazione e presidente di Asi atletica leggera.

“La Corsa del Ricordo, partita da Roma nel 2014 è ormai un evento nazionale che, da nord a sud, ricorda tragici eventi per troppi anni dimenticati. La crescita esponenziale di richieste da parte di Comuni di tutta Italia ci fa capire di aver fatto centro e di aver tracciato, a livello culturale e politico, una strada che seguiranno in molti. Essere qui a Grosseto, dove la Corsa del Ricordo è stata fortemente voluta, ci riempie di soddisfazione e siamo certi che venerdì sera sarà davvero un grande momento di sport per tutti”.

A chiudere gli interventi Maurizio Ciolfi del Team Marathon Bike, società che si è occupata della parte organizzativa.

“Abbiamo messo a disposizione tutta la nostra esperienza per allestire una gara di grande impatto, per chi la correrà e per il pubblico, nel cuore del centro storico. Vogliamo che sia indimenticabile per tutti, una notte da ricordare e da rivivere nei prossimi anni”.