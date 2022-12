A Ferruccio De Bortoli, Presidente di Vidas, il Premio “Le Grandi guglie della Grande Milano”.

La motivazione di questo Premio che ha profondamente segnato la storia della vita milanese di questi anni viene assegnato quest’anno al grande giornalista Ferruccio de Bortoli, nella sua veste di Presidente VIDAS, perché “diventa egli stesso testimonial della campagna lanciata dall’Associazione che presiede con l’obiettivo di mettere in atto una vasta azione di informazione e sensibilizzazione, così che ogni individuo possa esercitare fino alla fine il proprio diritto all’autodeterminazione”.

Alla solenne cerimonia saranno presenti Elena Buscemi Presidente del Consiglio Comunale di Milano e Manuela Soffientini, Presidente Grandi Guglie della Grande Milano.

Non è facile spiegarlo per chi non conosce il mondo di Vidas, ma la storia di VIDAS prende avvio nei primi anni ’80, quelli della Milano da bere: la morte era considerata un tabù e la frase “non c’è più nulla da fare” era una sentenza che condannava il malato terminale alla solitudine. Anche grazie all’assistenza offerta da VIDAS a chi soffre e a un intenso lavoro di sensibilizzazione culturale, oggi per fortuna non è più così: chi non può più guarire riceve infatti cure competenti e amorevoli, perché il suo cammino diventi un tempo degno di essere vissuto.

Ma c’è molto di più in questo premio che Daniela Mainini ha deciso di affidare al Presidente di Vidas Ferruccio de Bortoli, ed è una motivazione del tutto concreta per quanto VIDAS fa ogni giorno al servizio dei propri ammalati.

VIDAS è infatti un’Associazione di volontariato laica, fondata da Giovanna Cavazzoni a Milano nel 1982. In quanto organizzazione non profit- si legge sul sito ufficiale di Vida- “offre assistenza sociosanitaria completa e gratuita a bambini, adulti e anziani affetti da malattie inguaribili. VIDAS, dunque, in qualità di ente del terzo settore, svolge attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita. In particolare, offre un’assistenza in cure palliative volta a donare sollievo dalla sofferenza, a sostenere la famiglia del paziente e all’accompagnamento al fine vita della persona malata”.

L’assistenza prevede tre percorsi integrati, delineati sulla base delle specifiche esigenze del paziente: assistenza a domicilio, degenza in Casa VIDAS e in Casa Sollievo Bimbi, Day Hospice e Long Day. Il servizio è garantito grazie al lavoro delle nostre équipe multidisciplinari, formate da figure professionali specializzate in cure palliative, affiancate da volontari selezionati e formati per l’accompagnamento al malato.

Un percorso di 40 anni accanto a oltre 39.000 persone – anziani, adulti e bambini – e alle loro famiglie. Nel 2015 è nata la prima équipe pediatrica di cure palliative domiciliari per i minori e nel 2019 è stata inaugurata Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della Lombardia per l’accoglienza di bambini e ragazzi gravemente malati e per il sostegno e l’abilitazione delle loro famiglie.

La Mission e i Valori che il grande giornalista ha fatto propri- dice Daniela Mainini- sono carichi di umanità e di passione civile. Eccolo il mantra che Ferruccio De Bortoli ha fatto suo: “VIDAS difende il diritto del malato a essere curato, anche quando non può più guarire, perché finché c’è vita sia la miglior vita possibile. Soddisfiamo i suoi bisogni – fisici, psicologici, sociali e relazionali – e diamo sostegno anche alla sua famiglia”.