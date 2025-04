A Roma il convegno "Sport, Benessere, Salute e Cultura"

"Sport, Benessere, Salute e Cultura" è il titolo del convegno che avrà luogo sabato 3 maggio, alle ore 10.00, a Palazzo di San Callisto, nell’omonima piazza, a Roma. L’evento che unisce prevenzione, cultura, sport e benessere in un dialogo condiviso tra professionisti e cittadini sarà un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti della salute, esponenti del mondo sportivo, culturale e sociale. Organizzato da Angelo Calarco con il patrocinio della Regione Lazio, l’Associazione ALTO (Lotta al Tumore Ovarico), in collaborazione con ANCRI, Max Sebastiani (Photography), C.S.A. In (Aziendali e Industriali) e al Cavaliere Angelo Carmelo Calarco. Nel corso dell’incontro sarà inaugurata la mostra d’arte di Gino Rispoli. Madrina dell’evento Eleonora Vallone, attrice scrittrice.

A moderare il convegno il notaio Adriano Squillante, Direttore Artistico del Roma Film Corto. Per i saluti istituzionali interverranno Maria Antonia Sparta, già Vice Questore della Polizia di Stato e l’Onorevole Fabrizio Santori, Consigliere Segretario Assemblea Capitolina Consigliere dell’Assemblea Capitolina. Tra i relatori: Tillio Amedeo Vice Presidente Nazionale CSAIN Ente di Promozione Sportiva e Sociale; Sisto Milito Direttore Distretto Sanitario Cosenza – Savuto, specialista in Oncologia; Miriam Peruzzi esperta in scouting calcistico e formazione tecnica che parlerà della “formazione tecnico-tattica e del lavoro di scouting internazionale; Catia Acquesta giornalista, scrittrice e Presidente dell’Associazione "Alleati con Te" che interverrà presentando un nuovo format che sarà rappresentato a Roma il 27 maggio nella chiesa degli artisti :Di alleati con te. Dell’importanza della cultura e dello sport per superare traumi e violenze; Santo Verduci Direttore di doppiaggio, cantautore e presentatore della trasmissione per ragazzi Contactoons parlerà del mondo dello sport nei cartoni animati; Anna Frittolini rappresentante dell’Associazione ALTO Associazione lotta al tumore ovarico, al fianco delle donne colpite da questo tipo di tumore. Nata per rappresentare e tutelare il diritto alla cura delle donne malate, mirando a ridurne la mortalità tramite il sostegno alla ricerca scientifica e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti di un tumore che ha opzioni terapeutiche limitate e grande necessità di nuovi farmaci.

Tra gli ospiti d’onore: Sergio Borgo Direttore sportivo e campione d’Italia con la Lazio parlerà di “formazione tecnico-tattica e di lavoro di scouting internazionale”;Massimo Mannelli vincitore dell’Open d’Italia al Circolo di Golf Roma; Santo Verduci Direttore di doppiaggio, cantautore e presentatore della trasmissione per ragazzi Contactoons; Alessandra Parisi campionessa mondiale di Natural Bodybuilding titolo vinto a Las Vegas.

A organizzare l’evento è Angelo Calarco “Con lo scopo di far conoscere e sostenere l’Associazione ALTO, ma soprattutto di promuovere la conoscenza di diverse realtà e associazioni presenti sul territorio. È fondamentale che le persone possano ampliare le proprie informazioni e sapere che esistono realtà che si occupano di temi cruciali come la ricerca contro i tumori, il supporto alle vittime di violenza e molto altro. Tra queste voglio citare “Alleati con Te”, un’Associazione che offre aiuto concreto a chi subisce violenze. È importante che nessuno si senta solo o abbandonato e che si sappia dove trovare aiuto in caso di bisogno. Non possiamo più permettere che si continui a morire a causa di un tumore non diagnosticato in tempo o per femminicidi e casi di stalking. Non dimentichiamo storie tragiche come quelle della dolce Sara Campanella e di Ilaria Sula. Facciamo in modo che il loro dolore non venga dimenticato e che diventi un monito per un cambiamento reale”.

Angelo Calarico ringrazia gli avvocati Nicola Talarico e Antonio Lamonica “per aver reso tutto questo possibile presso la Primaria Associazione Cattolica Artistico Operaia di Carità Reciproca, svolgendo un servizio eccellente all’interno delle Basiliche”.