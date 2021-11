Aborto, Crepaldi: “Bene proposta sepoltura feti in Abruzzo”

La dichiarazione del presidente di Azione Cristiana Evangelica.

“Esprimiamo il nostro apprezzamento per la proposta di legge regionale e in Senato, presentata da Fratelli d’ Italia, di creare, in Abruzzo, un cimitero dedicato ai bambini mai nati. L’ iniziativa è volta a ridare dignità umana ai feti abortiti, aiutando così psicologicamente le famiglie colpite da tali lutti molto gravi. Ribadiamo, con fermezza, che la vita deve essere difesa dal concepimento fino alla morte naturale.Lo dichiara in una nota il presidente di Azione Cristiana Evangelica, Adriano Crepaldi, associazione radicata in 20 regioni, 35 province e in contatto con molte delle 6.010 chiese evangeliche e altre confessioni cristiane in Italia (cattolici, ortodossi e anglicani) . A.C.E. collabora politicamente con Fratelli d’ Italia, partito di Giorgia Meloni.