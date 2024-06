Abruzzo, sicurezza sul lavoro: al via istanze per finanziare progetti di formazione

Da oggi sul sito della Regione Abruzzo (regione.abruzzo.it e selfi.regione.abruzzo.it) è presente l’avviso che dà la possibilità alle aziende di presentare domande per finanziare progetti di formazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nato grazie alla collaborazione tra Regione Abruzzo e Inail, l’avviso si pone l’obiettivo di alzare la sensibilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro da parte delle aziende e dei lavoratori stessi. In questo senso, l’iniziativa va nella direzione di promuovere una formazione diretta dei lavoratori e delle lavoratrici nel processo di miglioramento della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, processo non più rinviabile alla luce dei drammatici dati che popolano l’attualità del mondo del lavoro in materia di sicurezza.

La scelta va dunque in una doppia direzione: impegnare da un lato le aziende nell’organizzare percorsi formativi specifici e dall’altro coinvolgere i lavoratori e le lavoratrici al fine di promuovere la consapevolezza circa la complessità del tema sicurezza e l’importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

L’intesa Regione Abruzzo Inail, che ha portato alla pubblicazione del bando, nasce dall’accordo nazionale che la Conferenza delle Regioni ha sottoscritto con l’istituto che gestisce l’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, alla luce soprattutto dei nuovi investimenti finanziati dal PNRR.

L’avviso infatti riguarda essenzialmente quelle imprese che sono impegnate nella realizzazione di interventi finanziati con il PNRR.

L’avviso ha una dotazione finanziaria di 335 mila euro. Le istanze per chiedere il finanziamento dei progetti di formazione vanno presentate da domani, 4 giugno 2024, sulla piattaforma sportello telematico della Regione Abruzzo, il cui accesso è consentito solo con SPID. La chiusura dello sportello è prevista per il 31 ottobre 2024.