Abruzzo, solidarietà: D’Annuntiis plaude alla costituzione del Comitato Sindaci per la pace

L’assessore ai Trasporti ed alle Infrastrutture della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, ha presenziato, nella mattinata di oggi, a Tortoteto, alla cerimonia di costituzione del comitato “Sindaci per la pace” alla quale hanno partecipato 30 sindaci e delegati dei Comuni abruzzesi.

L’iniziativa è stata inserita nella prima di quattro giornate della manifestazione “Tortoreto per la pace”, promossa dal Comune di Tortoreto in collaborazione con l'associazione Società Civile.

“E' con grande senso di responsabilità che, oggi, - ha detto l’assessore D’Annuntiis - plaudiamo alla costituzione del Comitato dei sindaci per la pace, certi che le adesioni aumenteranno e certi che, tutti noi, ciascuno per il ruolo che ha l'onore di ricoprire, dobbiamo e possiamo fare la nostra parte per tutelare e promuovere i valori della solidarietà, del confronto civile, della pace, della cooperazione. Tutti siamo chiamati, nel nostro quotidiano, - ha concluso - ad essere operatori di pace”.

"Tortoreto Città della Pace" culminerà sabato 27 aprile, alle ore 20.30, in piazza Carducci, a Tortoreto, con la cerimonia di conferimento del Premio per la pace e la Solidarietà “don Tonino Bello” ad 11 personalità ed associazioni.