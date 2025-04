APPUNTAMENTI IN AGENDA

APPUNTAMENTI IN AGENDA

Saggista, romanziere e vincitore di diversi premi oltre al Nobel, Vargas Llosa ha scritto romanzi celebri come ‘La città e i cani’ (1963), ‘La Casa Verde’ (1966) e ‘La festa del caprone’ (2000).

Lo ha reso noto il figlio Alvaro, in una lettera pubblicata su X: “E’ con profondo dolore che annunciamo che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è mancato serenamente oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia”, scrive. “La sua scomparsa rattrista parenti, amici e i suoi lettori di tutto il mondo, ma speriamo che possano trovare conforto, come noi, nel fatto che ha vissuto una vita lunga, avventurosa e fruttuosa e che lascia dietro di sé un’opera che sopravvivrà”, aggiunge.

Addio al Premio Nobel per la Letteratura Mario Vargas Llosa

ALTRO DA QUESTA SEZIONE

APPUNTAMENTI IN AGENDA APPUNTAMENTI IN AGENDA indietro

SEGUICI SU

@primapaginanews Segui

@primapaginanews Segui

Prima Pagina News Iscriviti

THINK CATTLEYA, HDRÁ ADV E OMD INSIEME ON AIR PER “ROMA ABBRACCIA IL MONDO”

Guarda gli altri video del canale